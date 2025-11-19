Türkiye'nin 5'inci sondaj gemisi göreve hazır

Türkiye’nin satın alarak deniz filosuna kattığı 5'inci sondaj gemisi olan West Draco, Türk Bayrağı işlenip gövdesi de kırmızı ve beyaz renklere boyanarak göreve hazır hale getirildi.

Türkiye’nin satın aldığı 5’inci sondaj gemisi ‘West Draco’, Akdeniz’deki ilk durağı olan Mersin’in Silifke ilçesinde Taşucu Limanı’na geldi. Dünyanın en gelişmiş 7’nci nesil derin deniz sondaj gemileri arasında yer alan 'West Draco’nun 12 bin metreye kadar sondaj yapabildiği belirtildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) filosuna katılan gemi, gerekli çalışmaların ardından belirlenecek takvime göre Akdeniz’deki çalışmalarına başlayacak. Taşucu Limanı’nda hazır hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğü gemi, kırmızı beyaza boyanarak, ön yan kısmına da Türk bayrağı işlendi. (DHA)

