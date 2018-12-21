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  3. 21 Aralık 2018 13:10

Türkiye'nin AB vizesi serbestisi için heyecanlandıran açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "vize sebestisi en az bir buçuk yıllık süreç ama Türkiye bu süreci hızlandırabilir" dedi.

Türkiye'nin AB vizesi serbestisi için heyecanlandıran açıklama
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Türk yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'deki yerel seçimler ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri göz önünde bulundurulursa, vize serbestisi en az bir buçuk yıllık süreç. Türkiye elbette bu süreci hızlandırabilir."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Rusya tehlikesine karşı ABD'ye bağımlı olmayan, egemen bir AB ordusu kurulması önerisine birçok ülkeden çeşitli tepkiler geldi. Konuya ilişkin Türk yetkililer, "AB ordusu kurulsun demekle AB ordusu kurulmaz. Türkiye'siz ve NATO'suz bu mümkün değil" dedi.

 

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