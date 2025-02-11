Türkiye'nin altında yarık keşfedilmişti: Naci Görür'den ''deprem göç ediyor'' uyarısı

Alman bilim insanlarının Türkiye'nin altında bir yarık keşfetmesini değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, ''Deprem doğudan batıya göç ediyor. En son deprem Marmara'nın kapısını çaldı'' dedi.

Almanya'da bilim insanları, Türkiye'nin altında İran'a kadar uzanan 1500 kilometrelik bir yarık tespit etti. Yarığın Türkiye'den Irak'a doğru genişlediği kaydedildi.

Bilimsel dergi Solid Earth’te yayımlanan araştırmayı Habertürk’te değerlendiren yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, şunları söyledi:

“Bingöl Karlıova'dan başlıyor Yunanistan'a kadar gidiyor. Bu fay levha sınırı. Depremler levha sınırında ya da içinde olur. Kuzey Anadolu Fayı'nın bir davranışı var. Depremleri doğudan batıya doğru taşıyor. Her nerede deprem olmuşsa bir sonraki deprem batısında olmuş.

“DEPREM DOĞUDAN BATIYA GÖÇ EDİYOR”

Deprem doğudan batıya göç ediyor. En son deprem Marmara'nın kapısını çaldı. Marmara'da da deprem olunca Kuzey Anadolu yaklaşık 200 sene depreme mola verecek. Yan kollarda deprem olacak ama ana hatta deprem olmayacak. Bitlis Zağros Fayı bindirme fayı. Bitlis Zağros kuşağı kapanmış okyanusu temsil eder. Doğu Akdeniz Neotetis dediğimiz okyanusun kalıntısıdır.”

“ENERJİ BİRİKTİRİYOR”

Olası İstanbul depremine ilişkin de konuşan Görür, 30 yıl içinde büyük bir deprem olacağını yineleyip gerçekleşme olasılığına ilişkin yüzde 47 oran verdi.

Deprem beklenen fay hattı hakkında da konuşan Görür, kıyı bölgelere dikkat çekip "Kırılmamış yere enerji transfer edilir. Transfer edilen kesim orta Marmara fayı. Sebebi burada enerji birikiyor. Özelikle kıyı bölgelere dikkat etmek gerekir" dedi.

“BÜYÜK VOLKAN PATLAMASI OLURSA ÜLKEMİZ ETKİLENİR”

Görür, Ege Denizi'ndeki deprem hareketliliği ile ilgili ise şunları kaydetti:

"Güneyden Afrika Levhası Anadolu'nun altına dalıyor dedik. Alta dalan levha Afrika levhası, eriyor. Mağma olarak yüzeye çıkıyor. Aynı zamanda bu dalma batma yüzünden geriliyor. Doğu batı yönünde normal faylar meydana geliyor. Hem faylar hem de lav çıkışı burada depreme neden oluyor.”

Naci Görür, "250 kilometre uzaklıkta. Bunlar normal faylar. Bu normal faylardaki hareketler küçük deprem oluşturuyor. Büyük volkan patlaması olursa o zaman bizim ülkemiz etkilenir. Bunlar olmadığı sürece bizim kıyılarımıza etkisi sınırlıdır. Zaten yetkililer gerekli tedbirleri aldı. Tsunami olursa dayanıksız binalar yıkıma neden olur. Afet olacağını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.