  Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapılarına bir yenisi daha ekleniyor!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin lojistik kapasitesini artırmaya yönelik kritik bir adımı duyurdu. Bulgaristan ile varılan mutabakatla Kapıkule Sınır Kapısı'nın kuzeyinde yeni bir gümrük kapısının açılacağını belirten Bakan Bolat, bu gelişmenin sınır kapılarındaki yığılmaları önemli ölçüde hafifleteceğini ifade etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bulgaristan ile yapılan anlaşma kapsamında Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı açılacağını duyurdu. Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala'daki yoğunluğu azaltması hedeflenen bu yeni hat, Avrupa'ya yönelik ticari taşımalarda önemli bir koridor olacak.

Lojistik sektörünün 100 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne ulaştığını belirten Bakan Bolat, gümrük süreçlerinde dijitalleşme ve NCTS Faz 6 geçişi gibi stratejik hedeflerle Türkiye’nin dünya lojistik endeksindeki yerini sağlamlaştırdığını vurguladı.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin iftar programında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, lojistik sektörünü heyecanlandıran "son dakika" gelişmesini paylaştı. Kapıkule'nin hemen kuzeyinde açılacak yeni gümrük kapısı için Bulgaristan Parlamentosu'ndan anlaşma taslağının Türkiye'ye ulaştığını belirten Bolat, bu hamlenin özellikle Avrupa'ya yapılan ticari taşımalarda yeni bir "can damarı" olacağını ifade etti.

Yoğunluk Azalacak, Ticaret Hızlanacak

Yeni kapının devreye girmesiyle birlikte, mevcut gümrük noktalarındaki yığılmaların önüne geçilmesi hedefleniyor:

 İpsala, Kapıkule ve Hamzabeyli’deki kapasite sorunları yeni koridorla çözülecek.
Yeni kanal, ticari taşımalarda nakliyecilere ciddi zaman kazandıracak.

Lojistik Sektörü Rekor Kırıyor

Bakan Bolat, sektörün büyüklüğüne dair etkileyici veriler paylaştı:

Pazar Büyüklüğü: 100 milyar doları aşan dev bir lojistik pazarı.
İhracat Payı: 42,4 milyar dolarlık lojistik ihracatı, toplam hizmet ihracatının %35’ini oluşturuyor.
Dünya Sıralaması: Türkiye, lojistik ihracatında dünya genelinde %2,8’lik payla 10. sırada bulunuyor.

Dijitalleşme ve "Faz 6" Hedefi

Gümrük süreçlerinin modernizasyonu için atılan adımları sıralayan Bolat, "e-Tır", "Tek Pencere" ve "NCTS" gibi sistemlerin başarısına vurgu yaptı. Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde, 17 Kasım 2024'te geçilen NCTS Faz 5 sisteminin ardından, bu yıl içerisinde NCTS Faz 6 sistemine geçiş için hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Türkiye'nin lojistik performans endeksinde 2018'de 47. sıradayken, 2023 yılında 38. sıraya yükselmesi, yapılan altyapı yatırımlarının somut bir başarısı olarak değerlendiriliyor.

İHA

