Türkiye'nin bir gölü daha kuraklıktan tamamen kurudu

Yaz mevsiminde Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava, son yıllarda Van ve ilçelerinde de kendini gösterdi. Özalp ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 343 metre yükseklikteki 407 hektarlık alana sahip Akgöl, yağış olmaması ve sıcaklığın etkisi sonucu yaşanan kuraklık sebebiyle adeta çöle döndü. Suların tamamen çekildiği ve içerisindeki canlıların yok olduğu Akgöl'deki durum, vatandaşları da endişelendiriyor. Gölden geriye, yalnızca kapladığı 407 hektarlık boş alan kalırken, göl çevresindeki köylerde yaşayan vatandaşlar, geçmiş yıllarda da özellikle yaz aylarında gölde seviye düşüşünün olduğunu ancak ilk defa suların tamamen çekilmesine şahit olduklarını belirtti.



Kuruyan gölü görüntülemeye giden İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi, gölü otomobil ile boydan boya geçti. Drone ile çekilen görüntülerde, kuraklığın boyutu gözler önüne serildi.