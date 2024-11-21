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Türkiye'nin bir lezzeti daha coğrafi işaret aldı

Türkiye'nin bir lezzeti daha coğrafi işaret aldı
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Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Türk Patent ve Marka Kurumuna Kayseri kavurması ile ilgili yaptıkları başvurunun sonuçlandığını, ürünün coğrafi işaret tescilinin onaylandığını açıkladı.

Kayseri Ticaret Borsası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış

yazılı açıklamasında, kentle özdeşleşmiş yöresel ürünlerden Kayseri kavurmasının coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alındığını belirtti.

Ürünün tescillenmiş olmasının ulusal ve uluslararası mecralarda da bilinirliğini ve tercih edilirliğini artıracağını ifade eden Bağlamış, "Bu nedenle prestij ve ekonomik anlamda da üreticiye büyük fayda sağlayacaktır. Zira coğrafi işaret tescili, tüketicinin satın alma kararında oldukça etkili." değerlendirmesinde bulundu.

Kayseri'nin yöresel ürünlerini koruma ve kayıt altına alma çalışmalarına devam edeceklerini aktaran Bağlamış, şunları kaydetti:

"Bu, şehrimiz açısından da önemli bir prestij olacak. Bizler, şehrimizin kadim geçmişini yaşatan yöresel ürünlerini bir araya getirmeye gayret ediyoruz. Bu ürünlerin tescille hakkının ve hukukunun korunmasını, ticarileşmesini, üretiminin artırılarak yayılmasını, meslek gerektirenlerin yeni nesiller için cazibe alanı oluşturmasını ve kültürel değerler olarak tanınmasını sağlayacak etkinlikler bütünü olarak görmekteyiz. Yerel değerlerimizi ulusal bazda korumaya ve kayıt altına almaya devam ederken, coğrafi işaret tescil başvuruları ile şehrimizin zengin kültürel mirasını ve lezzetlerini uluslararası arenada tanıtmaya devam edeceğiz."

Bağlamış, çerezlik ay çekirdeğinin tescili için de başvuru yaptıklarını, yakın zamanda sonuçlanmasını beklediklerini aktardı.

Etiketler Kayseri kavurması Kayseri Ticaret Borsası kavurma coğrafi işaret
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