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Türkiye'nin bu ilçesinde esnafın yüzde 90'ı Suriyeli!

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Hatay’ın Reyhanlı ilçesine yaptığı ziyarete ait görüntüleri paylaştı. Özdağ “Burada esnafın yüzde 90’ı Suriyeli olmuş, tabelalar Arapça” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Hatay’ın Reyhanlı ilçesine düzenlediği ziyarete ait görüntüleri paylaştı. Özdağ paylaştığı videoya “Hatay Rehyanlı’da Mahmut Ekmen Caddesi, gelecek yıllarda Türkiye’nin nasıl bir şekil alacağının canlı örneği aslında. Kendi ülkesinde azınlık durumuna düşen Hataylıların yaşadığı bu durumu, Türk Milleti’nin tamamına yaşatmak istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz!” notunu düştü.

Söz konusu görüntülerde, Özdağ’ın bazı esnaf ve vatandaşlarla yaptığı görüşmeler yer aldı. Bununla birlikte videoda yer alan esnafların büyük çoğunluğunun Suriyeli olması dikkatlerden kaçmadı.

Etiketler reyhanlı hatay suriye suriyelii ümit özdağ zafer partisi
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