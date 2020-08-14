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  3. 14 Ağustos 2020 13:10

Türkiye'nin cennetini fuhuş şehrine çevirdiler!

Bodrum ve İzmir'de gerçekleştirilen fuhuş operasyonlarında 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında Bodrum'un fuhuş baronu ve adamları da yer alıyor.

Türkiye'nin cennetini fuhuş şehrine çevirdiler!
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Bodrum ve İzmir’de yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheli, Bodrum Adliyesine sevk edildi. Uzun yıllar Bodrum’da fuhuşa aracılık ve yer temin eden çeteyi yöneten elebaşı ise İzmir’deki evinde yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Gümbet ve Bitez mahallelerinde fuhuş operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyonda fuhuş yaptıkları belirlenen Rusya, Belarus, Kırgızistan ve Özbekistan uyruklu 29 kadın yakalandı. Polis ekipleri, uzun yıllardan bu yana ilçede fuhuşa aracılık ve yer temin ettikleri iddia edilen 21 kişiyi Bodrum’da, elebaşı olduğu öğrenilen 1 kişiyi de İzmir’de yakaladı.

"Fuhuşa teşvik, zorlama, aracılık ve yer temin etmek" suçlamalarıyla gözaltına alınan 22 kişiden 9’u dün, 13’ü bugün Bodrum Adliyesi’ne sevk edildi. Operasyonda yakalanan 29 kadın ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

 

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