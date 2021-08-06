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Türkiye'nin ciğerleri yanarken AK Partili isimden skandal ''Fethiye yanıyor'' paylaşımı

Türkiye'nin ciğerleri yanarken AK Partili isimden skandal ''Fethiye yanıyor'' paylaşımı

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Eser, sosyal medya hesabından tepki çekecek bir paylaşımda bulundu. Tepkilerin ardından paylaşımı silen Eser hesabını da kapattı.

Türkiye 10 gündür orman yangınları ile mücadele ederken; yüzlerce canlı ve 8 yurttaşımız hayatını kaybetmişken AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Eser, sosyal medya hesabından tepki çekecek bir paylaşım yaptı.

”Fethiye yangin yeri” notuyla bir fotoğraf paylaşan Eser, görenlerin büyük tepkisini çekti.

Etiketler fethiye yanıyor skandal paylaşım ak parti
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