Türkiye'nin dev aşiretinden düğünlere ''altın'' kısıtlaması

Şırnak’ın köklü aşiretlerinden Goyan aşireti, artan maliyetler nedeniyle evlenemeyen gençler için tarihi bir karar aldı. 21 maddelik yeni düzenlemeyle altın miktarına sınır getirilirken, dış çekim ve konvoy gibi masraflar kısıtlandı.

Şırnak’ın en büyük topluluklarından biri olan Goyan aşireti, bölgedeki düğün maliyetlerinin gençlerin evlenmesine engel teşkil etmesi üzerine radikal bir karara imza attı.

Belediye başkanları, muhtarlar ve kanaat önderlerinin katılımıyla hazırlanan 21 maddelik yeni "Düğün Protokolü" ile ortalama 2 milyon TL’yi bulan masraflar 500 bin TL seviyesine çekildi.

Altın Takısına 70 Gram Sınırı

Yeni kararların merkezinde, evlilik sürecindeki en büyük gider kalemi olan altın takıları yer alıyor. Alınan karara göre artık gelinlere takılacak altın miktarı en fazla 70 gram ile sınırlandırıldı. Söz merasiminde ise sadece bir adet yüzük takılması kararlaştırıldı. Aşiret liderleri, bu adımın gençlerin borç yükü altında kalmadan yuva kurmalarını amaçladığını vurguladı.

İsrafın Önüne Geçen 21 Maddelik Kısıtlama

Düğünlerdeki gösteriş ve gereksiz harcamaları engellemek adına şu kurallar devreye alındı:

Süre ve Mekan: Söz ve nişan merasimleri aynı gün yapılacak, düğünler ise sadece bir gün sürecek.

Ekstra Masraflar: Belde dışına dış çekim ve kuaför için gidilmeyecek; kuaför ücreti 5 bin, orkestra 40 bin, kamera ekibi ise 30 bin TL’yi aşmayacak.

Yerel Esnafa Destek: Gelinlik ve nişan elbiseleri dışarıdan değil, yerel esnaftan temin edilecek.

Adetlerde Sadeleşme: Tepsiye bahşiş atma, makas kesmeme gibi "bahşiş" gelenekleri ile geline telefon veya ekstra takı götürme devri kapandı.

Sınırlı Konvoy: Köy ve ilçe dışına gidişlerde en fazla 5 araçlık konvoy yapılabilecek.

"Amacımız Gençlerin Mağduriyetini Önlemek"

Uzungeçit Belediye Başkanı Sadık Yıldırım, alınan kararların toplumun her kesiminden destek gördüğünü belirterek, "Kültürümüzde ve dinimizde kolaylaştırıcı olmak esastır. Gençlerimizin 2 milyon liralık borçlarla hayata başlamasının önüne geçtik" dedi. Yıldırım ayrıca, kadın hakları ve kültürel değerlerin korunmaya devam edeceğini, kadınların her zaman baş tacı olduğunu ifade etti.

Yeni kurallara uymayan kişilerin düğünlerine, aşiret mensupları tarafından katılım sağlanmayacak. Bu kararlarla Goyan aşireti, Türkiye'deki diğer bölgelere de ekonomik dayanışma konusunda örnek olmayı hedefliyor.

İHA