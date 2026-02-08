Türkiye'nin dev üniversite hastanesinde rüşvet iddiası

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki rüşvet iddiasını gündeme tyaşıdı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile iş yapan firmalara S.U. adlı kişinin bir kamu bankasındaki banka hesabına para yatırılması şartı koşulduğunu öne sürdü.

CHP'li Tanal iddiasında S.U. adlı kişinin IBAN bilgilerini de "IBAN: TR71 **** **** **** **** 01" şeklinde gizleyerek paylaşması dikkat çekti.

Tanal, bu iddianın görevi kötüye kullanma ve kamu zararı içerdiğini belirterek, üniversite yönetiminden açıklama isterken savcılık ve Sağlık Bakanlığı'nı da göreve çağırarak "resen soruşturma" istedi.

Tanal'ın paylaşımının tamamı şöyle:

Şanlıurfa’da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile ilgili olarak, kamu vicdanını ve hukuk devletini yakından ilgilendiren ciddi ve açıklama gerektiren iddialar bulunmaktadır.

İddialara göre; hastane ile iş yapan, ürün satan veya hizmet sunan firmaların hak ediş ödemeleri geciktirilmekte, hastaneden alacaklı olan firmalar ise hastane yetkililerinin yönlendirmesiyle, kendileriyle hiçbir hukuki bağı bulunmayan üçüncü bir gerçek kişinin banka hesabına para yatırmaya yönlendirilmektedir. Bu uygulamanın, hak ediş ödemelerinin serbest bırakılmasının fiili şartı hâline geldiği ileri sürülmektedir.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, para yatırılması talep edilen hesap şu şekilde tarif edilmektedir:

Hesap sahibi: Ad ve soyadının baş harfleri S. U. olan bir gerçek kişi

Banka: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.

IBAN: TR71 **** **** **** **** 01

Bu hesaba yapılan para transferlerinin; herhangi bir sözleşme, fatura veya ticari ilişki olmaksızın, yalnızca hak ediş ödemeleri sürecinde ortaya çıktığı ve tekrarlanan bir uygulama olduğu iddia edilmektedir.

Eğer bu iddialar doğruysa, ortada basit bir idari aksaklık değil;

kamu gücünün baskı aracına dönüştüğü,

hak edişlerin fiili bir tahsilat mekanizmasına bağlandığı,

irtikap, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve kamu zararı şüphesi doğuran ağır bir tablo vardır.

Bir kamu hastanesiyle çalışan çok sayıda firmanın,

aynı kişiye,

aynı banka hesabına,

hiçbir hukuki bağ olmaksızın ödeme yapması;

kamu ihale sistemiyle, mali mevzuatla ve ticari hayatın olağan işleyişiyle bağdaşmaz.

Bu nedenle Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yönetiminin,

kamuoyunu açık, net ve somut bilgilerle derhal bilgilendirmesi zorunludur.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığını ve Sağlık Bakanlığın res’en soruşturma yapması gerekmektedir.