Türkiye'nin dört bir yanında düğmeye basıldı ! Onlarca gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 10'u aktif görevde 35 kişi için gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılık kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve kontörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 35 astsubay hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen 10'u muvazzaf 35 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonun sürdüğü, gözaltına alınanların Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildiği öğrenildi.

İSTANBUL MERKEZLİ BYLOCK OPERASYONU: 42 GÖZALTI KARARI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vergi denetmeni, gelir uzmanı, öğretmen ve mühendis gibi kamu kurumlarından ihraç edilmiş kişilerinde arasında bulunduğu zanlıların yakalanması için İstanbul, Adana, Ankara, Artvin, Balıkesir, Düzce, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa ve Van'da eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların ise sürdüğü bildirildi.

KONYA MERKEZLİ 26 İLDE OPERASYON: 60 GÖZALTI KARARI



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalarla, örgütün TSK'daki yapılanmasına imamlık yaptıkları ileri sürülen 60 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt kapsamında kadrolaşmak' suçlaması yöneltilen şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Konya merkezli 26 ilde önceden belirlenen adreslere bugün sabah eşzamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlar sürerken, gözaltıların olduğu bildirildi.



Şüphelilerin örgüt içerisinde molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mesulü gibi pozisyonlarda görev aldığı belirtildi.