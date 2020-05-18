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  3. 18 Mayıs 2020 12:26

Türkiye'nin en büyük Atatürk Anıtı'nda nefes kesen anlar

Artvin’de yamaç paraşütü sporcusu Cengiz Koçak, takım arkadaşı Ferdi Toy desteği ile 22 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en büyük Atatürk Anıtı'nın yer aldığı Atatepe’ye ‘wingsuit’ olarak adlandırılan paraşüt atlayışı gerçekleştirdi. O anlar farklı açılardan anbean görüntülendi.

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Artvin’de yamaç paraşütü sporcusu Cengiz Koçak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla nefes kesen bir gösteri gerçekleştirdi. Takım arkadaşı Ferdi Toy’un eşliğinde, 22 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en büyük Atatürk Anıtı'nın yer aldığı Atatepe’ye wingsuit olarak adlandırılan paraşüt atlayışı gerçekleştirdi. Atatürk heykelinin yanından hızla geçen sporcu, atlayışını başarıyla tamamladı. O anlar farklı açılardan anbean görüntülendi.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜĞÜ

Türkiye'nin 22 metre ile en büyük Atatürk Anıtı Artvin’de yer alıyor. Kahvecioğlu Vakfı Başkanı Sıtkı Kahvecioğlu'nun yaptırdığı 50 ton ağırlığındaki Atatürk Anıtı’nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Büyük Taarruz öncesinde Afyon Kocatepe'deki duruşu işlendi. 40 ton çelik ve 10 ton bakır kullanılarak yapılan anıt, kentin yüksek tepelerinden olan Atatepe’de bulunuyor. 

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