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  3. 13 Kasım 2018 18:01

Türkiye'nin en büyük barajı devam ediyor

Artvin'de yapılan Yusufeli Barajı'nın inşaatı devam ediyor.

Türkiye'nin en büyük barajı devam ediyor
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Artvin’in Yusufeli ilçesinde çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı’nın inşaatı sürüyor.

Artvin il merkezinin 70 km güney batısında Çoruh Nehri üzerinde yer alan ve temelden yüksekliği 275 metre ile çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye’nin birinci, dünyanın ise üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nın yapımı devam ediyor. Kurulu gücü 558 MW, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kWh/yıl olacak barajın tamamlanması ile yıllık yaklaşık 600 milyon TL milli bütçeye katkı sağlanacak.

13 Ağustos 2012 tarihinde ihalesi yapılan Yusufeli Barajı ve HES projesinin inşaat çalışmalarına 21 Aralık 2012 tarihinde başlanırken, barajın 4 Nisan 2021 tarihinde bitirilmesi planlanıyor.

Yusufeli Barajı ve HES inşaatında geçici bağlantı yolları, baraj ulaşım yolları tamamlanırken, bugüne kadar 150 bin m3’ün üzerinde baraj gövde betonu döküldü. Enerji yapıları ulaşım, kablo ve havalandırma amaçlı tüm tünel ve galeriler tamamlanırken, Yusufeli Barajı ve HES Projesinde Yeraltı Santrali’nde gömülü parça montajları ile kalıp donatı ve beton dökülmesi çalışmaları koordineli olarak devam ediyor.

İHA

baraj , kemer , artvin , kategori , inşaat , beton
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