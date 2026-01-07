  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türkiye'nin 2025'te en çok merak ettiği kelimeler belli oldu

Türkiye'nin en çok merak ettiği kelimeler belli oldu: Anlamı olmayan ''lima'' da listede

Türkiye'nin en çok merak ettiği kelimeler belli oldu: Anlamı olmayan ''lima'' da listede
Güncelleme:

Türk Dil Kurumu verilerine göre, 2025 yılında en çok aranan kelimeler arasında ''lima, alan, kara, ünvan, adam'' öne çıktı. Bu kelimelerden 'lima'nın sözlükte herhangi bir anlamının bulunmaması dikkat çekti.

TDK, çevrim içi Türkçe Sözlük’e ait 2025 yılı arama verilerini paylaştı. Buna göre, 2025 yılında toplam 152 milyon 365 bin 757 kelime araması yapıldı. 2018 yılından beri Türkçe Sözlük’te gerçekleştirilen toplam arama sayısı ise 1 milyar 239 milyon 89 bin 202’ye ulaştı. Yıl boyunca 100 binin üzerinde aranan kelimeler arasında ‘lima, alan, kara, ünvan, adam’ öne çıktı. Bu kelimelerden ‘lima’nın Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlük’ünde herhangi bir anlamının bulunmaması, kullanıcıların kelimeye yönelik merakını ve sözlük aramalarındaki dikkat çekici eğilimleri gözler önüne serdi.

Yapılan açıklamada, Türkçe Sözlük aramalarındaki artışın; özellikle öğrenciler ve eğitimciler tarafından yoğun olarak kullanılan dijital platformlarla ilişkili olduğunun değerlendirildiği belirtildi. Bu kapsamda Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden gerçekleştirilen ders çalışmaları ve kelime öğrenme süreçlerinde Türkçe Sözlük’ün önemli bir başvuru kaynağı olduğunun görüldüğü ifade edildi. 2025 yılı boyunca EBA üzerinden toplam 436 bin 587 sözlük araması yapılmış, bunların 318 bin 190’ı sisteme giriş yapmış kullanıcılara ait olduğu da bildirildi. EBA verileri, arama eğilimlerinin büyük ölçüde eğitimle ilişkili kavramlar etrafında yoğunlaştığını ortaya koyduğundan bahsedildi. Buna göre en çok aranan beş kelime veya kelime grubunun ‘karekod, öğrenci belgesi, matematik, cevap anahtarı ve şube’ olduğu açıklandı.

YAŞAYAN TÜRKÇENİN SÖZLÜĞÜ HAZIRLANIYOR

Ayrıca, Türk Dil Kurumu’nun yaşayan Türkçenin sözlüğünü hazırladığı ve yapay zekâ destekli bir sözlük yazılımı aracılığıyla derlem tabanlı, yaşayan Türkçenin sözlüğünün hazırlanmasına başlandığı duyuruldu. Bu kapsamda bütün bilim dallarıyla ve bütün kültür alanlarıyla ilgili bilgileri, farklı yaş gruplarının dilini ve farklı ortamlardaki konuşma dilini temsil eden, bir milyar kelimeden oluşan dengeli ve yaşayan Türkçeyi temsil kabiliyeti yüksek bir derlem üzerinde çalışıldığı belirtildi. 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Ekranların güzel oyuncusunun cesur dekoltesi olay oldu!
Ekranların güzel oyuncusunun cesur dekoltesi olay oldu!
Kurtlar Vadisi'nde Memati'nin sevgilisiydi... Son halini gören dönüp bir daha baktı
Kurtlar Vadisi'nde Memati'nin sevgilisiydi... Son halini gören dönüp bir daha baktı
Meteoroloji'den 36 il için sarı kodlu uyarı: Önce sağanak, sonra fırtına, ardından kar geliyor!
Meteoroloji'den 36 il için sarı kodlu uyarı: Önce sağanak, sonra fırtına, ardından kar geliyor!
İstanbul'a dev sevkiyat: Haydarpaşa Limanı'nda boş yer kalmadı
İstanbul'a dev sevkiyat: Haydarpaşa Limanı'nda boş yer kalmadı
Düğün salonunda genç çiftin ölümüyle sonuçlanan korkunç olay kamerada!
Düğün salonunda genç çiftin ölümüyle sonuçlanan korkunç olay kamerada!
Adliyedeki adli emanet soygunu organize çıktı; WhatsApp yazışmaları hayrede düşürdü!
Adliyedeki adli emanet soygunu organize çıktı; WhatsApp yazışmaları hayrede düşürdü!
Türkiye'de 2025 yılında en çok satılan otomobiller belli oldu
Türkiye'de 2025 yılında en çok satılan otomobiller belli oldu
Yabani yırtıcılar Türkiye'nin 1 tek köpeğin bile yaşamadığı köyünü istila etti!
Yabani yırtıcılar Türkiye'nin 1 tek köpeğin bile yaşamadığı köyünü istila etti!
Etiketler türkçe sözlük tdk en çok aranan kelimeler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Maduro'ya Türkiye teklifi iddiası... Erdoğan ilk kez yanıt verdi Maduro'ya Türkiye teklifi iddiası... Erdoğan ilk kez yanıt verdi Yabani yırtıcılar Türkiye'nin 1 tek köpeğin bile yaşamadığı köyünü istila etti! Yabani yırtıcılar Türkiye'nin 1 tek köpeğin bile yaşamadığı köyünü istila etti! Şaşkına çeviren olay: Hamile olduğunu bilmeden anne oldu Şaşkına çeviren olay: Hamile olduğunu bilmeden anne oldu Motosikletli kadına çarpan sürücünün hareketi şoke etti! Motosikletli kadına çarpan sürücünün hareketi şoke etti! İstanbul'a kış geri dönüyor! AKOM kar yağışı için tarih verdi İstanbul'a kış geri dönüyor! AKOM kar yağışı için tarih verdi Meteoroloji'den 36 il için sarı kodlu uyarı: Önce sağanak, sonra fırtına, ardından kar geliyor! Meteoroloji'den 36 il için sarı kodlu uyarı: Önce sağanak, sonra fırtına, ardından kar geliyor! Yangın merdiveni bile yokmuş! 21 yıllık ünlü otel mühürlendi Yangın merdiveni bile yokmuş! 21 yıllık ünlü otel mühürlendi Erdoğan'ın 1993 yılında yaptığı çay simit hesabı günümüze uyarlandı Erdoğan'ın 1993 yılında yaptığı çay simit hesabı günümüze uyarlandı Dövüp bıçaklayıp sokak sokak gezdirmişlerdi ''kız fotoğrafını çekti'' cinayeti davası sil baştan! Dövüp bıçaklayıp sokak sokak gezdirmişlerdi ''kız fotoğrafını çekti'' cinayeti davası sil baştan! Ekmek fırınını denetiminde mide bulandıran manzara; zabıtanın isyanı olay oldu! Ekmek fırınını denetiminde mide bulandıran manzara; zabıtanın isyanı olay oldu!
Geçen yılın getiri şampiyonu gümüş için yeni tahmin Geçen yılın getiri şampiyonu gümüş için yeni tahmin Suriye'de terör örgütü SDG'ye askeri operasyon başlıyor! Suriye'de terör örgütü SDG'ye askeri operasyon başlıyor! Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı en düşük emekli maaşına ek zamda kötü haberi verdi Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı en düşük emekli maaşına ek zamda kötü haberi verdi Baba ve oğullarına kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralılar var Baba ve oğullarına kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralılar var Cevdet Yılmaz'dan ''en düşük emekli aylığı'' açıklaması Cevdet Yılmaz'dan ''en düşük emekli aylığı'' açıklaması TOGG'un T10X ve T10F modellerinin tümünde yeni yılın 0 faizli finansman kampanyası başladı! TOGG'un T10X ve T10F modellerinin tümünde yeni yılın 0 faizli finansman kampanyası başladı! Bahis soruşturmasında yeni dalga: Teknik direktör ve menajerler PFDK'ya sevk edildi Bahis soruşturmasında yeni dalga: Teknik direktör ve menajerler PFDK'ya sevk edildi Türkiye'nin ''kara altını''na nadir toprak elementi incelemesi! Türkiye'nin ''kara altını''na nadir toprak elementi incelemesi! Çanakkale'de tarihi bir keşif daha: ''Türk tarihi açısından tapu senedi olarak kabul edilecek'' Çanakkale'de tarihi bir keşif daha: ''Türk tarihi açısından tapu senedi olarak kabul edilecek''