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Türkiye’nin en güvenilir yardım kuruluşu belli oldu

Türkiye’nin en güvenilir yardım kuruluşu belli oldu
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MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, 'en güvenilir yardım kuruluşu' anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

MeroPOLL Araştırma şirketi, “Türkiye’nin Nabzı Şubat 2023” araştırmasının “Yardım Kuruluşları” anketinin sonuçlarını paylaştı.

Araştırma şirketi, 2 bin 118 kişiyle bir anket gerçekleştirdi. Ankette katılımcılara, “Aşağıda size sayacağım kurumların her birine ne derece güvendiğinizi (0’dan 10’a kadar) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şeklinde bir puan vererek değerlendirir misiniz?” sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre insanların en güvendiği yardım kuruluşu AHBAP oldu. AHBAP’a güveniyorum diyenlerin oranı yüzde 7,8.

İkinci sırada ise Babala-Oğuzhan Uğur yer aldı. ‘Babala’ya güveniyorum’ diyenlerin oranı ise yüzde 6,3.

Deprem sonrasında çadır satmasıyla büyük tepki çeken Kızılay ise sıralamada sonda yer aldı. Kızılay’a güveniyorum diyenlerin oranı ise 5,9.

MeroPOLL Araştırma'nın en güvenilir yardım kuruluşları anketi

Etiketler ahbap babala afad ihh kızılay insani yardım vakfı özer sencar yardım kuruluşları anketi
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