Türkiye'nin en iyi ve en başarılı liseleri sıralaması değişti
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Türkiye'nin en iyi ve en başarılı liseleri sıralamasında uzun yıllardır süre gelen liste, ÖSYM'nin taban puanlarını açıklamasından sonra ilk kez değişti.
ÖSYM, 2024 yılı taban puanlarını göz önüne alınarak en başarılı liseler belli oldu. Zirvede artık Galatasaray Lisesi bulunmuyor.
Ekonomim'de yer alan habere göre işte Türkiye'nin en başarılı 10 lisesi:
10. Adana Fen Lisesi
Taban puanı: 481.29
Yüzdelik dilim: 0,40
Dil: İngilizce
9. Tofaş Fen Lisesi
Taban puanı: 482,97
Yüzdelik dilim: 0,32
Dil: İngilizce
8. Çapa Fen Lisesi
Taban puanı: 483.55
Yüzdelik dilim: 0,29
Dil: İngilizce
7. Cağaloğlu Anadolu Lisesi
Taban puanı: 484.52
Yüzdelik dilim: 0,27
Dil: Almanca
6. İzmir Fen Lisesi
Taban puanı: 488.20
Yüzdelik dilim: 0,15
Dil: İngilizce
5. İstanbul Atatürk Fen Lisesi
Taban puanı: 488.20
Yüzdelik dilim: 0,15
Dil: İngilizce
4. Ankara Fen Lisesi
Taban puanı: 490.47
Yüzdelik dilim: 0,11
Dil: İngilizce
3. Kabataş Erkek Lisesi
Taban puanı: 493.43
Yüzdelik dilim: 0,05
2. Galatasaray Lisesi
Taban puanı: 494.77
Yüzdelik dilim: 0,04
Dil: Fransızca
1. İstanbul Erkek Lisesi
Taban puanı: 494.77
Yüzdelik dilim: 0,04
Dil: Almanca
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