  3. Türkiye'nin en küfürbaz şehirleri belli oldu: İşte zirvedeki ilimiz

Türkiye'nin en küfürbaz şehirleri belli oldu: İşte zirvedeki ilimiz

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın 15 bin kişiyle gerçekleştirdiği araştırma, Türkiye'nin küfür karnesini ortaya koydu. Günlük dilde küfür kullanım oranlarına göre hazırlanan listede zirvedeki ilimiz dikkat çekti.

İçerik üreticisi Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın ''Türkiye'nin en küfürbaz ili'' araştırmasının sonuçları sosyal medyanın gündemine oturdu. Araştırma, katılımcıların günlük hayattaki dil kullanım alışkanlıklarını mercek altına aldı. Ankete katılanlara "Günlük hayatınızda ne kadar sıklıkla küfür ediyorsunuz?'' sorusu yöneltildi.

Edirne zirvede

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’nin en çok küfür eden şehri Edirne oldu. Küfür kullanım yoğunluğuyla listenin en başında yer alan Edirne’yi, Uşak ve Muğla takip etti. Bu şehirlerde küfür kullanımının günlük iletişimin bir parçası haline geldiği gözlemlendi.

Küfürden uzak duran iller

Listenin diğer ucunda ise küfürden en uzak duran iller sıralandı. Siirt, Türkiye’nin en az küfür eden şehri seçilerek "en ponçik şehir" unvanının sahibi oldu. Siirt'i, Rize ve Çanakkale izledi. Bu illerdeki düşük oranlar, sosyal çevre ve yerel iletişim alışkanlıklarının nezaket odaklı olduğunu gösterdi.

