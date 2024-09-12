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Türkiye'nin en önemli sorunu anketi açıklandı

Türkiye'nin en önemli sorunu anketi açıklandı
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ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından 26 ilde yapılan kamuoyu araştırmasında vatandaşlara, "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltildi.

 
ASAL Araştırma "Türkiye Siyasi Gündem Ağustos 2024 Araştırması"nı yayımladı. Araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, siyasi partilerle ilgili kanaatler ve Ağustos ayı gündem konularıyla ilgili değerlendirmeler yer aldı. 17-27 Ağustos 2024 tarihleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak'ta 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle yapılan ankette vatandaşlara, "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltildi.

EN ÖNEMLİ SORUN "EKONOMİ, ENFLASYON VE HAYAT PAHALILIĞI"

Ankete katılanların yüzde 54.5'i bu soruya ekonomi, enflasyon ve hayat pahalılığı yanıtını verdi. Bunu yüzde 10.8 oran ile "Adalet" cevabını verenler takip etti. "Mülteciler" yanıtı ise yüzde 5.2 ile üçüncü sırada yer aldı.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından 26 ilde yapılan kamuoyu araştırmasında vatandaşlara,

Ekonomi/Hayat Pahalılığı:%54.5
Adalet: %10.8
Mülteciler:%5.2
İşsizlik/İstihdam:%4.3
Eğitim:%2.8
Terör:%2.0
Ahlaki değer kaybı:%1.7
Güvenlik:%1.3
Kentsel dönüşüm/Deprem:%1.1
Kürt sorunu:%1.0
Sağlık:%0.6
Her şey sorun:%9.7
️Diğer:%2.0
️Sorun yok:%0.8
️Fikrim yok/Cevap yok:%2.2

Etiketler Türkiye'nin en önemli sorunu anketi anket asal asal araştırma
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