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Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu: Tam -27 derece!

Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu: Tam -27 derece!

Türkiye'nin en soğuk ili her zaman olduğu gibi Güneydoğu ve Doğu Anadolu'dan değil de bu kez Karadeniz'den çıktı.

Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti. Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 27 derece olarak kaydedilirken, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı sıfırın altında 23,3 derece ile ikinci sırada yer aldı.

ARDAHAN GÖLE 3. SIRADA
Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri ise sıfırın altında 22,2 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesi oldu.

Öte yandan soğuk hava, Bolu'da günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

BIZ SARKITLARI OLUŞTU
Apartmanların çatılarında buz sarkıtları oluşurken, sürücüler buzlu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Etiketler türkiye soğuk il
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