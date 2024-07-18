Türkiye'nin ''en ucuz'' 5 şehri belli oldu
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Türkiye'de vatandaşların büyük bir kısmı zam yağmuru, gelir adaletsizliği ve düşük gelir kıskacında geçim savaşı verirken TÜİK Türkiye'nin en ucuz şehirlerini açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye’de yaşam maliyeti en düşük olan şehirler belirlendi. Söz konusu araştırmada gıda, ulaşım, barınma gibi birçok faktör değerlendirildi. 5 şehrinde Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alması dikkat çekti.
İşte Türkiye’nin en ucuz şehirleri…
Ağrı
Kars
Iğdır
Mardin
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