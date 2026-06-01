  Türkiye'nin en ünlü kaçak maç yayıncısı yakayı ele verdi!

Türkiye Süper Ligi maçlarını internetten kaçak yayınlayan ve kullanıcıları yasa dışı bahse teşvik eden 'Selcuksports' platformunun yöneticisi S.Y., MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortaklaşa düzenlediği operasyonla Denizli Pamukkale'de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türk futbol ekonomisine milyarlarca liralık zarar veren ve dijital mecraları sanal kumar tuzağına dönüştüren dev bir kaçak yayın ağını çökertti. Kamuoyunda 'Selcuksports' adıyla bilinen ve Türkiye Süper Ligi müsabakalarının en büyük korsan yayıncılarından biri olan platformun yöneticisi S.Y., Denizli'nin Pamukkale ilçesinde düzenlenen operasyonla kıskıvrak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kullanıcıların belirli bir ücret ve abonelik karşılığında Türkiye Süper Ligi müsabakalarını izleyebildiği bir internet sitesinin yetkisiz yayın yaptığı ve siteye erişim sağlayan kullanıcıların yasa dışı bahis sitelerine yönlendirilerek teşvik edildiği tespit edildi.

Denizli'de yakalandı

Söz konusu internet sitesini yönettiği belirlenen 'Selcuksport' olarak bilinen S.Y. isimli şüpheli, Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi. 

DHA

Etiketler internetten kaçak maç yayını süper lig selçuksport
