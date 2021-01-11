  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 11 Ocak 2021 16:54

Türkiye'nin en yaşlı şehri Sinop'ta korona haritası yeşile döndü

Türkiye'nin en yaşlı nüfusa sahip şehri olan Sinop'ta alınan tedbirler ile birlikte koronavirüs vakalarında düşüş yaşandı.

Türkiye'nin en yaşlı şehri Sinop'ta korona haritası yeşile döndü
A+ A-

Sinop’da HES uygulamasından 27 Kasım, 29 Aralık ve 11 Ocak tarihlerinde zaman aralıklarıyla alınan görüntüler korona virüsünde vaka sayılarındaki düşüşü gözler önüne serdi. 47 gün önce ‘yüksek risk’i temsil eden kırmızı rengin yoğunluğu dikkati çekerken, şu anda şehre ‘düşük risk’ anlamındaki yeşil ve mavi renkler hakim oldu.


Türkiye’nin en yaşlı nüfusuna sahip olması nedeniyle Sinop’ta vaka sayılarındaki düşüşün ayrı bir anlamı var. Pandemiden en çok etkilenen yaşlı nüfusun kendini korona virüsünden sakınması ile oluşan tablo diğer illere de örnek teşkil ediyor.

sinop , korona , koronavirüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM