Türkiye'nin en zehirli yılanıyla karşılaşan vatandaşın tepkisi güldürdü
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Türkiye'de yaşayan en zehirli yılan türlerinden biri olan koca engerek yılanı, Elazığ'da görüntülendi. Yılanı görüntüleyen vatandaş, ''Valla akrabalarımdan birini buldum'' diye espri yaptı.
Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Altıyaka köyünde koca engerek yılanı görüntülendi.
Tek bir ısırığı bir insanı öldürmeye yeterli olan engerek yılanını görüntüleyen kişinin rahat tavrı ve konuşmaları ise dikkat çekti.
''Akrabalarımdan birini buldum''
Vatandaş, bir süre incelediği hayvan için yanındaki arkadaşına, ''Valla akrabalarımdan birini buldum burada'' diye espri yaptı.
İHA
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