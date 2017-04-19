Türkiye'nin gözü YSK'da !

Referandumun ardından Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline gelen "mühürsüz oy pusulası" tartışmasında kritik saatler başladı. Yüksek Seçim Kurulu, itirazları saat 14:30'da görüşmeye başlayacak. YSK Başkanı Sadi Güven, "Referandum sonuçlarına yapılan itirazları öğleden önce değerlendireceğiz" demişti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasına yönelik itirazları öğleden önce değerlendireceklerini söylemişti.

Güven, YSK binasına gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İtirazların ne zaman karara bağlanacağına ilişkin soru üzerine Güven, "İtirazlara öğleden önce bakacağız" dedi.

YSK'da itirazların görüşüleceği toplantının saat 14:30'da başlayacağı ve kararın açıklanacağı belirtildi.

Başbakan Binali Yıldırım da bugün yaptığı açıklamada, "YSK bugün bu itirazları değerlendirip açıklayacağını ilan etmiştir. İtiraz etmek haklarıdır anlayışla karşılıyoruz. İtirazların gideceği adres de YKS’dır" ifadelerini kullandı.