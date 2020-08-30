SON DAKİKA
TÜRKİYE'NİN GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI! CAN KAYBI ARTIYOR
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı! Can kaybı artıyor
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı! Can kaybı artıyor
O ilimizde tek güvenli yer mezarlık kaldı!
O ilimizde tek güvenli yer mezarlık kaldı!
Özel okul ücretini ödeyenler dikkat! KDV'yi geri alabilirsiniz
Özel okul ücretini ödeyenler dikkat! KDV'yi geri alabilirsiniz
MEB'den koronavirüs düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
MEB'den koronavirüs düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 30 Ağustos 2020 19:11

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı! Can kaybı artıyor

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 artarak 6 bin 326'ya yükseldi. Son 24 saatte 1482 yeni vaka tespit edildi, 1027 kişi iyileşti.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı! Can kaybı artıyor
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ağustos 2020'ya ait günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 42 kişi hayatını kaybetti, 1482 yeni vaka tespit edildi. İyileşenlerin sayısı ise 1027 artarak 243 bin 839 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1.482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde." dedi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
türkiye , 30 ağustos koronavirüs tablosu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM