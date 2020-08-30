Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı! Can kaybı artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ağustos 2020'ya ait günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 42 kişi hayatını kaybetti, 1482 yeni vaka tespit edildi. İyileşenlerin sayısı ise 1027 artarak 243 bin 839 oldu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1.482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde." dedi.