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  3. 22 Ağustos 2020 20:14

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 artarak 6 bin 102'ye yükseldi. Son 24 saatte 1309 yeni vaka tespit edildi, 801 kişi iyileşti.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Ağustos günlük koronavirüs (Covid-19) verilerini paylaştı. Buna göre, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 artarak 6 bin 102'ye yükseldi. Son 24 saatte 93 bin 7 test yapıldı, 1309 yeni vaka tespit edildi. 801 kişi hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. İyileşenlerin sayısı 236 bin 370 oldu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması; hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluğa neden olma sebebi. Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan koronavirüs salgınına ilişkin verilerin toplandığı Worldometers'ta yer alan bilgilere göre, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 805 bini, vaka sayısı ise 23 milyon 255 bini aştı. Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı ise 15 milyon 800 bini aştı.

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22 ağustos koronavirüs tablosu
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