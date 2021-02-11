  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 11 Şubat 2021 19:50

Türkiye'nin günlük koronavirüs verileri açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatin koronavirüs verilerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 94 vaka tespit edildi.

Türkiye'nin günlük koronavirüs verileri açıklandı
A+ A-

Türkiye'de son 24 saatte 130 bin 313 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 590 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı bin 256 oldu, 7 bin 811 kişinin Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 453 bin 96'ya yükseldi.

korona , vaka
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM