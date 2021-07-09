Türkiye'nin gururu Akıncı TİHA bir rekor kırdı

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA Türk havacılık tarihinde irtifa rekoru kırdı.

AKINCI BAYRAKTAR Gökyüzünde 38.039 feet (11.594 metre) yüksekliğe çıkan AKINCI, 25 saat 46 dakika havada kaldı.

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı.

İrtifa rekoru kırdı

Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) liderliğinde yürütülen proje kapsamında, BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı.

38.039 feet yüksekliğe çıktı

Tasarım doğrulama faaliyetleri kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve kullanıcı kuvvetlere ait resmi heyetlerin huzurunda gerçekleşen Uzun Uçuş ve Yüksek İrtifa Performans Testi’nde havalanan AKINCI, 38.039 feet’e (11.594 metre) çıktı. Böylece ilk kez milli olarak geliştirilmiş bir hava aracı ile gökyüzünde bu yüksekliğe ulaşılmış oldu.

25 saat 46 dakika havada kaldı

Bayraktar AKINCI TİHA’nın 38.039 feet’e çıktığı bu uçuşta 25 saat 46 dakika havada kaldı. Çorlu’da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden yönetilen uzun uçuş faaliyeti kapsamında AKINCI havada 7.507 km yol kat etti. Bugüne kadar test ve eğitim uçuşlarında 870 sorti yapan AKINCI, toplamda 347 saat 28 dakika uçuş gerçekleştirdi.

Harp başlıklı MAM-T ile başarılı atış

Bayraktar AKINCI TİHA 22 Nisan 2021 tarihinde yapılan ilk atış testinde Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T ile hedefleri başarıyla vurmuştu. 5 Temmuz 2021’de gerçekleştirilen atış testinde ise ilk defa harp başlıklı mühimmatlar kullanıldı. Canlı mühimmatlar ile yapılan atış testinde de AKINCI’dan atılan mühimmatlar hedefleri tam isabetle vurdu.