  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 19 Aralık 2020 12:36

Türkiye’nin ilk kadın Cumhurbaşkanı adayı Gönül Saray hayatını kaybetti

21. Dönem Amasya DSP milletvekili, Türkiye’nin ilk kadın Cumhurbaşkanı adayı 3 çocuk annesi 67 yaşındaki Gönül Saray hayatını kaybetti.

Türkiye’nin ilk kadın Cumhurbaşkanı adayı Gönül Saray hayatını kaybetti
A+ A-

21. Dönem Amasya DSP milletvekili, Türkiye’nin ilk kadın Cumhurbaşkanı adayı Gönül Saray (67) 10 senedir kansere tedavisi görüyordu hayatını kaybetti.

Acı haberi CHP 24. Dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın sosyal medya hesabından duyurdu ‘’21. Dönem Amasya Milletvekili Gönül Saray hanımefendi bir süredir gördüğü kanser tedavisi sonucu vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağolsun.’’

TBMM’DE TÖREN DÜZENLENECEK

 Gönül Saray için pazartesi günü Ankara'da saat 11.00’de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlenecek. Törenin ardından Covid-19 tedbirleri dolayısıyla öğle namazı kılınmadan doğrudan Cebeci mezarlığına defnedilecek.

Gönül Saray , Türkiye’nin ilk kadın Cumhurbaşkanı adayı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM