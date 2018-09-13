Türkiye'nin ilk uzay gözlemevi ilgisizlikten kapandı

Ordu'daki köyünde 6 yaşında izlediği bir ay tutulması sonucu uzaya merak salan Cumaittin Turap, 1970'li yılların başında çalışmak için İsviçre'ye gitti. Avrupa'da teleskoplarla yakından ilgilenen ve uzayla ilgili araştırmalar yapan Turap, Türkiye'ye her gelişinde yanında çeşitli ebatlarda teleskoplar getirdi.

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Sayacabaşı köyündeki evinin bir bölümünü küçük gözlemevine çevirerek hayalini kurduğu uzay gözlem istasyonu için ilk adımı atan Turap, 12 yıl önce köyün zirve noktasında 'Astro Cumali' adını verdiği 1 milyon liraya mal olan uzay gözlem evi kurdu. İsviçre'den getirdiği özel teleskoplarla donattığı uzay gözlem evi, açıldığı ilk yıllarda yerli-yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Kentte, bir dönem öğrencilerin de ziyaret ettiği ancak son yıllarda kimsenin uğramadığı gözlem evi, unutuldu. Turap da ilgi görmeyen uzay gözlem evini kapattı, yerleşmeyi düşündüğü Ege Bölgesi'ndeki bir ile taşıma kararı aldı.

'MAALESEF DESTEK DE İLGİ DE YOK'

Gözlemevini kurmak için maddi ve manevi emek harcadığını ancak destek göremediğini anlatan 72 yaşındaki Turap, uzay gözlemevinin atıl kalmasından dolayı büyük üzüntü duyduğunu söyledi.



Turap, "Memleketimde güzel bir tesis kurdum. İsviçre'den 12 adet özel teleskop ile araç ve gereçler getirdim. Dünyanın her tarafından buraya büyük bir merak vardı. Burayı görebilmek için yurt dışından gelenler bile vardı. Artık gözlemevi ile ilgilenen yok. Maalesef destek de, ilgi de yok. Bu nedenle ben de gözlemevini Ege'ye taşıyacağım. Hiç değilse orada yerleşeceğim şehri incelerim. Burada büyük bir imkan var ama maalesef uzaya ilgi gösteren kimse yok" diye konuştu.

NASA'ya üye olduğunu söyleyen Turap, "Gözlemevimizde bütün imkanlar var. NASA'ya da üyeyim. Dünyanın herhangi bir yerindeki güneş tutulmasını buradan rahatlıkla izleyebiliyoruz. İmkanlar çok ama destek yok. Gözlemevini şu anda kapalı tutuyorum. Gelmek isteyen olursa telefonla arıyorlar. Buraya kadar gelen kişileri de geri boş göndermek istemiyorum. O nedenle açıp gezdirdikten sonra tekrar kapatıyorum. Teleskopları satın almak isteyenler oldu, çok da iyi para teklif ettiler fakat satmadım. Satmayı da düşünmüyorum" dedi.





