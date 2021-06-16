Türkiye'nin İlk ve Tek Yetişkin Trambolin Parkı

Sporu ve eğlenceyi aynı noktada buluşturan, 7’den 70’e herkese unutulmaz anlar yaşatan ve keyifli bir gün vadeden Flyzone ile tanışın!

Yeni nesil eğlence konsepti üzerine tasarlanan Flyzone, açıldığı günden bu yana farklı yaş gruplarından sayısız katılımcı tarafından büyük ilgi görüyor.

Flyzone’un kapısı, yer çekimine meydan okuyarak eğlence ve adrenalini doyasıya yaşamak isteyen herkese açık. Birbirinden eğlenceli parkurlar kullanılarak tasarlanan Flyzone, ziyaretçilerini trambolin park formatıyla karşılıyor. Parkurlardaki tüm operasyonlar uzman ekipler tarafından gerçekleştirilirken, ziyaretçiler spor yaparken eğlenme fırsatı buluyor. Üstelik Flyzone’da okullara, şirketlere, kurumlara ve doğum günü partilerine özel etkinlikler de düzenleniyor. Peki, Flyzone Turkey nerede? Flyzone giriş ücreti ve şartları var mı? İşte Flyzone hakkında merak ettiğiniz detaylar…

Flyzone Nerede?

Yeni nesil eğlencenin adresi Flyzone, merkezi lokasyonuyla ziyaretçilerine kolay bir ulaşım sunuyor. Flyzone’un ana şubesi Başakşehir’de yer alan Mall of İstanbul Alışveriş Merkezi’nin içinde. Diğer şubeler ise şöyle; Demirören İstiklal Alışveriş Merkezi’nde, Torium Alışveriş Merkezi’nde, Nevşehir Nissara Alışveriş Merkezi’nde. Flyzone şubelerine gitmek isteyen ziyaretçiler, özel araçlarının yanı sıra, metro ve otobüs kullanmayı da tercih edebiliyor. Toplu ulaşım kullanmayı tercih eden ziyaretçiler için hazırlanan ayrıntılı bir yol haritası, Flyzone Turkey resmi internet sitesi üzerinde yer alıyor. Siz de yolculuğunuz öncesinde ulaşım alternatiflerini ve bilgilerini inceleyebilir. Böylece en pratik ve hızlı şekilde Flyzone’a ulaşarak adrenalin dolu parkurlarla buluşabilirsiniz.

Flyzone Giriş Şartları

Flyzone’da yapılan adrenalin sporları, içeriğinde çok sayıda zıplama ve sıçrama hareketi barındırıyor. Parkın içinde farklı yaş grupları için maksimum eğlence sunan farklı parkurlar var. Ancak tüm ziyaretçilerin sağlığının korunması adına, Flyzone alanına giriş yapılmadan önce ziyaretçilerin yerine getirmesi gereken bazı şartlar bulunuyor.

Flyzone İstanbul parkurları tansiyon ve kalp hastaları ya da benzeri rahatsızlıkları olan ziyaretçiler için uygun değil. Tüm ziyaretçilerin tesis alanlarını kullanmadan önce güvenlik videosunu izlemesi gerekiyor. Ayrıca, Flyzone’da geçirilen zaman boyunca ziyaretçilerin uçuş ekipleri ve çalışanlar tarafından verilen tüm güvenlik talimatlarına uymaları büyük önem taşıyor.

Tüm ziyaretçilerin güvenliğini ve konforunu sağlamak adına, uçuşlardan yarım saat önce alanda olunması gerekiyor. Ziyaretçilerin rahat ve spor kıyafetler giymesi tavsiye ediliyor. Parkurlarda yalnızca kaydırmaz tabanlı çorapların giyilmesine izin veriliyor. Eğer bu özellikte bir çorabınız yoksa Flyzone kasalarından çorap temin etme olacağınız bulunuyor.

Parkur alanına giriş yapmadan önce, üzerinizdeki tüm metal eşyaları ve objeleri çıkarmanız gerekiyor. Uzun saçlı ziyaretçilerin saçlarını toplaması gerektiği de vurgulanıyor. Son olarak, Flyzone’a dışarıdan yiyecek ya da içecek getirilmesine izin verilmiyor.

Flyzone Ücretleri

“Flyzone ne kadar?” sorusunun yanıtı, yapılan uçuşların kategorilerine göre farklılık gösteriyor. Uçuşlar dört farklı kategori üzerinden değerlendiriliyor ve 1 saat sürüyor. Buna göre;

Base Flight kategorisindeki uçuşların ücreti 69 TL,

Kids Flight kategorisinde yapılan uçuşlar 59 TL,

Night Flight kategorisinde değerlendirilen uçuşlar ise 69 TL olarak ücretlendiriliyor.

Dördüncü kategori olan Group Flight, 10’dan fazla kişiden oluşan ekipler için uygun bir seçenek. Bu kategorideki uçuşların ücreti ise 79 TL olarak belirlenmiş. Ziyaretçiler arzu ederlerse biletlerinin iptalini, uçuşlardan 24 saat öncesine dek sağlayabiliyor.