Türkiye'nin illere göre haftalık vaka haritası açıklandı! İşte zirvedeki ilimiz
Sağlık Bakanlığı'nın 8-14 Ocak arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni koronavirüs vaka sayısı haritası açıklandı.
Sağlık Bakanlığı'nın 8-14 Ocak arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni koronavirüs vaka sayısı haritası açıklandı.
İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı haritasına göre vaka sayısında sırasıyla İstanbul, Eskişehir, Bingöl, Kırklareli, Kocaeli, Bilecik, İzmir, Bolu, Tekirdağ ve Gümüşhane ilk 10'da yer alan illerimiz oldu.
Vaka sayısındaki ilk 10 sıradaki ilimiz vaka rakamlarıyla şöyle listelendi:
İstanbul................1.571
Eskişehir...............1.428
Bingöl...................1.411
Kırklareli..................911
Kocaeli....................801
Bilecik.....................769
İzmir........................714
Bolu.........................708
Tekirdağ...................708
Gümüşhane..............692
Vaka yoğunluğu sıralaması
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle oldu: Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon.
İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (100 binde) - 8-14 Ocak 2022
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "8-14 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında" dedi.
8-14 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/H7Of6LhC9N— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 24, 2022
Alfabetik sıralamayla işte Türkiye genelindeki son durum:
Adana 222
Adıyaman 52
Afyon 152
Ağrı 42
Aksaray 194
Amasya 192
Ankara 630
Antalya 92
Ardahan 69
Artvin 217
Aydın 364
Balıkesir 415
Bartın 359
Batman 166
Bayburt 111
Bilecik 769
Bingöl 1.411
Bitlis 77
Bolu 708
Burdur 249
Bursa 490
Çanakkale 518
Çankırı 280
Çorum 216
Denizli 331
Diyarbakır 144
Düzce 516
Edirne 468
Elazığ 225
Erzincan 189
Erzurum 329
Eskişehir 1.428
Gaziantep 115
Giresun 626
Gümüşhane 692
Hakkari 20
Hatay 106
Iğdır 96
Isparta 220
İstanbul 1.571
İzmir 714
Kahramanmaraş 92
Karabük 413
Karaman 81
Kars 118
Kastamonu 329
Kayseri 193
Kırıkkale 266
Kırklareli 911
Kırşehir 217
Kilis 100
Kocaeli 801
Konya 154
Kütahya 310
Malatya 77
Manisa 368
Mardin 78
Mersin 225
Muğla 616
Muş 63
Nevşehir 224
Niğde 114
Ordu 447
Osmaniye 100
Rize 677
Sakarya 478
Samsun 344
Siirt 282
Sinop 334
Sivas 154
Şanlıurfa 38
Şırnak 60
Tekirdağ 708
Tokat 281
Trabzon 643
Tunceli 350
Uşak 252
Van 16
Yalova 664
Yozgat 203
Zonguldak 363
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