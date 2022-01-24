Türkiye'nin illere göre haftalık vaka haritası açıklandı! İşte zirvedeki ilimiz

Sağlık Bakanlığı'nın 8-14 Ocak arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni koronavirüs vaka sayısı haritası açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın 8-14 Ocak arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni koronavirüs vaka sayısı haritası açıklandı.

İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı haritasına göre vaka sayısında sırasıyla İstanbul, Eskişehir, Bingöl, Kırklareli, Kocaeli, Bilecik, İzmir, Bolu, Tekirdağ ve Gümüşhane ilk 10'da yer alan illerimiz oldu.

Vaka sayısındaki ilk 10 sıradaki ilimiz vaka rakamlarıyla şöyle listelendi:

İstanbul................1.571

Eskişehir...............1.428

Bingöl...................1.411

Kırklareli..................911

Kocaeli....................801

Bilecik.....................769

İzmir........................714

Bolu.........................708

Tekirdağ...................708

Gümüşhane..............692

Vaka yoğunluğu sıralaması

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle oldu: Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon.

İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (100 binde) - 8-14 Ocak 2022

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "8-14 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında" dedi.

8-14 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/H7Of6LhC9N — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 24, 2022

Alfabetik sıralamayla işte Türkiye genelindeki son durum:

Adana 222

Adıyaman 52

Afyon 152

Ağrı 42

Aksaray 194

Amasya 192

Ankara 630

Antalya 92

Ardahan 69

Artvin 217

Aydın 364

Balıkesir 415

Bartın 359

Batman 166

Bayburt 111

Bilecik 769

Bingöl 1.411

Bitlis 77

Bolu 708

Burdur 249

Bursa 490

Çanakkale 518

Çankırı 280

Çorum 216

Denizli 331

Diyarbakır 144

Düzce 516

Edirne 468

Elazığ 225

Erzincan 189

Erzurum 329

Eskişehir 1.428

Gaziantep 115

Giresun 626

Gümüşhane 692

Hakkari 20

Hatay 106

Iğdır 96

Isparta 220

İstanbul 1.571

İzmir 714

Kahramanmaraş 92

Karabük 413

Karaman 81

Kars 118

Kastamonu 329

Kayseri 193

Kırıkkale 266

Kırklareli 911

Kırşehir 217

Kilis 100

Kocaeli 801

Konya 154

Kütahya 310

Malatya 77

Manisa 368

Mardin 78

Mersin 225

Muğla 616

Muş 63

Nevşehir 224

Niğde 114

Ordu 447

Osmaniye 100

Rize 677

Sakarya 478

Samsun 344

Siirt 282

Sinop 334

Sivas 154

Şanlıurfa 38

Şırnak 60

Tekirdağ 708

Tokat 281

Trabzon 643

Tunceli 350

Uşak 252

Van 16

Yalova 664

Yozgat 203

Zonguldak 363