Türkiye'nin illere göre haftalık vaka haritası güncellendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Mart-2 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 591,45, Ankara'da 272,79, İzmir'de 218,88 oldu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali. Durumu lehimize çevirmek elimizde."

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 3 Mart 2021 tarihli koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 44 bin 758 yeni vaka tespit edildi. Tabloya göre bugün 186 kişi de salgından yaşamını yitirdi.