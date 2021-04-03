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  3. Türkiye'nin illere göre haftalık vaka haritası güncellendi

Türkiye'nin illere göre haftalık vaka haritası güncellendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Mart-2 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 591,45, Ankara'da 272,79, İzmir'de 218,88 oldu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali. Durumu lehimize çevirmek elimizde."

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 3 Mart 2021 tarihli koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 44 bin 758 yeni vaka tespit edildi. Tabloya göre bugün 186 kişi de salgından yaşamını yitirdi.

İllere Göre Risk Durumu
İllere Göre Risk Durumu
20-26 Mart 2021
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