Türkiye'nin illere göre haftalık vaka haritası güncellendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Mart-2 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 591,45, Ankara'da 272,79, İzmir'de 218,88 oldu.
Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali. Durumu lehimize çevirmek elimizde."
Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 3 Mart 2021 tarihli koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 44 bin 758 yeni vaka tespit edildi. Tabloya göre bugün 186 kişi de salgından yaşamını yitirdi.
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