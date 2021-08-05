Türkiye'nin illere göre koronavirüs vaka haritası güncellendi! İşte il il son durum

Her 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritası güncellendi. En yüksek vaka oranı yine Siirt'te kaydedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı'nın geçtiğimiz haftanın "İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası"nın güncellenmiş halini Twitter üzerinden paylaştı.

İlk sırada yer alan Siirt, vaka oranıyla dikkat çeken illerden oldu. Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu.

Haritayı Twitter'dan paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun." dedi.

Son zamanlarda artan vaka sayıları tedirgin edici seviyeye ulaştı. Dün yayımlanan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuna göre, 26 bin 822 kişinin testi pozitif çıktı.

Sosyal medya hesabından İllerin haftalık vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Daha çok aşı olan kişi daha az salgından etkilenmek demek. Aşınızı zaman kaybetmeden olun'' uyarısında bulunarak, 100 bin nüfusta koronavirüs (Covid-19) vaka görünme oranı en çok artan illeri açıkladı.

Koronavirüs vaka görünme oranı en çok artan iller şöyle:

- Siirt

- Diyarbakır

- Bingöl

- Batman

- Bitlis

İşte 24-30 Temmuz haftası İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası