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Türkiye'nin insansız savaş uçağı ilk kez gökyüzünde

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TUSAŞ tarafından geliştirilen ve ilk uçuşunu 2023 Nisan ayında yapması beklenen Türkiye'nin yerli insansız savaş uçağı ANKA-3 ilk kez gökyüzünde görüntülendi.

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 insansız savaş uçağı bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. "Uçan kanat" yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğü, yüksek hız, yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantaja sahip olan ANKA-3, tasarım, yapısal ve alt sistem iyileştirmelerinin ardından ilk uçuşa hazır hale getirildi. ANKA-3, bu sabah saatlerinde gökyüzünde görüntülendi.

Türkiye'nin yerli insansız savaş uçağı ANKA-3'ün teknik özellikleri

ANKA-3 MİUS 

Jet Motorlu
7 ton Ağırlığında
0.7 Mach (800 km/s) Hızında
Düşük Radar İzine Sahip
Hava-Yer, Hava Hava Görevleri İcra Edebilme

Anka 3 Teknik Özellikleri:

Anka ve Anka II SİHA ile Ortak Aviyonik mimari ve YKİ (Yer Kontrol İstasyonu)
Düşük Radar Görünürlüğü (Stealth)
Yüksek Hızda İntikal
Yüksek Faydalı Yük Kapasitesi
LoS/BLOS (Uydu Kontrolü)
Max. Kalkış Ağırlığı: 6.500 kg
Faydalı Yük Kapasitesi: 1.200kg
Servis İrtifası: 40.000 ft
Dayanım: 10 saat @ 30kf
Seyir Hızı: 250kts/0.42Mach @ 30kf
Azami Hız: 425kts/0.7Mach @ 30kf

Etiketler anka-3 Türkiye'nin insansız savaş uçağı insansız savaş uçağı
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