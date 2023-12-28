Türkiye'nin insansız savaş uçağı ilk kez gökyüzünde

TUSAŞ tarafından geliştirilen ve ilk uçuşunu 2023 Nisan ayında yapması beklenen Türkiye'nin yerli insansız savaş uçağı ANKA-3 ilk kez gökyüzünde görüntülendi.

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 insansız savaş uçağı bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. "Uçan kanat" yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğü, yüksek hız, yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantaja sahip olan ANKA-3, tasarım, yapısal ve alt sistem iyileştirmelerinin ardından ilk uçuşa hazır hale getirildi. ANKA-3, bu sabah saatlerinde gökyüzünde görüntülendi.

Türkiye'nin yerli insansız savaş uçağı ANKA-3'ün teknik özellikleri

ANKA-3 MİUS

Jet Motorlu

7 ton Ağırlığında

0.7 Mach (800 km/s) Hızında

Düşük Radar İzine Sahip

Hava-Yer, Hava Hava Görevleri İcra Edebilme

Anka 3 Teknik Özellikleri:

Anka ve Anka II SİHA ile Ortak Aviyonik mimari ve YKİ (Yer Kontrol İstasyonu)

Düşük Radar Görünürlüğü (Stealth)

Yüksek Hızda İntikal

Yüksek Faydalı Yük Kapasitesi

LoS/BLOS (Uydu Kontrolü)

Max. Kalkış Ağırlığı: 6.500 kg

Faydalı Yük Kapasitesi: 1.200kg

Servis İrtifası: 40.000 ft

Dayanım: 10 saat @ 30kf

Seyir Hızı: 250kts/0.42Mach @ 30kf

Azami Hız: 425kts/0.7Mach @ 30kf



