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Türkiye'nin kanını donduran ''gözaltında cinsel taciz iddiası'' Meclis kürsüsünde

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CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu TBMM kürsüsünde İstanbul'da Saraçhane’de gözaltına alınan ve cinsel tacize uğradığını iddia eden bir genç kızın ifadesini okudu.

İstanbul Saraçhane’de gözaltına alınan gençlerin işkenceye maruz kaldığına dair iddiaları TBMM kürsüsüne taşıyan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, gözaltında cinsel tacize uğradığını öne süren genç bir kızın ifadesini okudu.

Tanrıkulu her satırı ayrı bir skandal olan ifadeyi okurken hem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a hem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya hem de AK Partili milletvekillerine çok sert tepki gösterdi.

CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu TBMM kürsüsünde İstanbul'da Saraçhane’de gözaltına alınan ve cinsel tacize uğradığını iddia eden bir genç kızın ifadesini okudu.

İşte CHP'li Tanrıkulu'nun Gözaltında cinsel tacize uğradığını belirten genç bir kadının ifadesini okuduğu konuşması:

Çağlayan Adliyesine 3 gün boyunca gittim ve gözaltından getirilen gençleri gördüm. Onlarla bizzat temas ettim, avukatlarla görüştüm. Kendi gözlemlerim ve kendi duygularım var. Şunu söyleyeyim; o tabloyu görünce arkamı döndüm bir duvara uzaklaştım ve ağladım. Benimle beraber birçok avukat arkadaş orada ağladı. Ama İçişleri Bakanı çıkmış ya da Adalet Bakanı çıkmış, 'Türkiye'de işkence yoktur. Bunu söyleyenler haindir, vatan hainidir.' diyor.

CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu TBMM kürsüsünde İstanbul'da Saraçhane’de gözaltına alınan ve cinsel tacize uğradığını iddia eden bir genç kızın ifadesini okudu.

Size okuyorum, bakın okuyorum. İlk ben paylaştım. Saçından çekilmiş bir kız, bir genç kadın. AK Partili kadın milletvekilleri size okuyorum.

'Saçımdan çekildim. Yerde sürüklendim. Kelepçe takmaya götürülürken -seni dövmeyeceğim tamam- deyip ambulansın arkasına götürdü. Sakallı, bıyıklı, renkli gözlü ve uzun boylu 1.85, 1.95, 1.90 boylarında olan erkek polis senin göğüslerin mi var? diyerek göğüslerime dokundu. Ben de o esnada altıma kaçırdım.'

CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu TBMM kürsüsünde İstanbul'da Saraçhane’de gözaltına alınan ve cinsel tacize uğradığını iddia eden bir genç kızın ifadesini okudu.

Bu sözün bittiği yerdir. Biraz bakın, biraz utanma olsa, biraz vicdan olsa, biraz, bu kürsüde konuştuktan sonra Adalet Bakanı 'Böyle bir şey yoktur.' demez, İçişleri Bakanı 'Böyle bir şey yoktur.' demez. En azından şüpheyle bakar.

CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu TBMM kürsüsünde İstanbul'da Saraçhane’de gözaltına alınan ve cinsel tacize uğradığını iddia eden bir genç kızın ifadesini okudu.

Bakın, ben de beraber gittim avukatlarla 7. kata, Savcıya dilekçe verecekler. Ya kız sinir krizi geçiyor, sinir krizi Kriz geçiriyor ya. Avukatlar dilekçe yazmışlar. 7. katta, bankonun önünde Savcıya ulaşamıyorlar. Savcının katibiyle görüşüyor, katibiyle. Katip dilekçenizi almıyoruz diyor. Arkadaşlar, tablo bu. Bu tabloyu yarattınız ya. Bu tabloyu yarattınız. Biraz vicdan ya. Lanet olsun gerçekten. İşkence izini verene de lanet olsun gerçekten ya"

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Etiketler sezgin tanrıkulu cinsel taciz taciz gözaltı protesto genç kız CHP meclis TBMM
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