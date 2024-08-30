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Türkiye'nin konuştuğu genç kadın tahliye edildi

Türkiye'nin konuştuğu genç kadın tahliye edildi
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İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan Dilruba K., tahliye edildi.

İzmir’de bir sokak söyleşisinde Instagram’ın erişime engellenmesini eleştiren Dilruba K., 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla 12 Ağustos'ta tutuklandı.

‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamaları yöneltilen Dilruba K.’nın tutukluluğuna itiraz reddedilmişti. Mahkeme daha sonra itiraz üzerine Dilruba K.’nın ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasından tutukluluğunu kaldırmış ve yurt dışı yasağı getirmişti. Fakat Dilruba K.’nın ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

Halk TV'den Yağmur Beril Varol'a konuşan Dilruba'nın annesi, kızının akşam saatlerinde kimseye haber verilmeden tahliye edildiğini anlattı.

Varol, Dilruba'nın tahliye edildikten sonra otobüs durağında beklediğini, sokaktaki birinden telefonunu ödünç alarak annesini aradığını anlattı. Varol, Dilruba'nın gece 23.00 sıralarında evine ulaşabildiğini anlattı.

HalkTV

Etiketler sokak röportajı Tutuklama tahliye
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