Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme !

Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Babasından şiddet gördüğü iddia edilen 19 yaşındaki Tuğba A. daha önce de metrobüste kendisinden habersiz çekilen bir görüntüsüyle gündeme gelmişti.

İstanbul'da yaşayan Tuğba A'.nın babasından şiddet gördüğü iddia edilmişti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından baba Muzaffer A. tutuklanmıştı.

Olayın ardından görüntülerle ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Bunlardan biri de Tuğba A.'nın annesine şiddet uyguladığı ve babasının ona engel olmak istediği yönündeydi.

Ancak Tuğba A.'nın yakın arkadaşı bu iddianın yalan olduğunu söyledi.

Tuğba’nın şiddet gördüğü videoyu sosyal medyada yayınlayan arkadaşı Melike Köroğlu, Tuğba’nın son durumunu şöyle anlattı:

“Tuğba şu an hiç iyi durumda değil. Konuşmak istemiyor. Sosyal medyada kendisi için yazılan spekülatif şeyleri de öğrenmiş. İnsanlar bir çok şey yazıyorlar. Aslında Tuğba’nın annesine şiddet uyguladığını söylüyorlar. Bunun hiç alakası yok. Şu anda bile o annesinin öz bakımlarını yapmakla meşgul. Babası gözaltına alındıktan sonra üzüldü. ‘Nasıldır?’, ‘Ne yapıyordur ki?’ dedi. Ama genel anlamda babasının kendisinden uzak durmasını istiyor ve ondan çok korkuyor. Tuğba’nın babası genel anlamda kız çocuklarını sevmiyormuş. Bu Tuğba özelinde de değil. Mesela Tuğba’nın erkek kardeşiyle arası gayet iyi.”

DİKKAT! ÇOK ÖNEMLİ UYARI!

Sosyal medyada paylaşılan ve genç kızın "yardım edin" çığlıklarıyla yankılanan videoyu aşağıda paylaşıyoruz. Ancak videodaki görüntüler bırakın 18 yaş altındaki okurlarımızı, 18 yaşından bile büyük okuyucularımızı rahatsız edebilir. Bu nedenle yanlışlıkla videonun oynamasını önleyebilmek için videoya bir şifre ekranı ekledik. Videoyu izlemek isteyen kullanıcılarımız parola ekranına tugba yazıp ardından Gönder butonuna basması gerekmektedir.



