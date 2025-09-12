Türkiye'nin konuştuğu sahte e-imza çetesinin liderinden şaşırtan ifade

  1. Anasayfa
Türkiye'yi sarsan sahte e-imza davasında 5 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Tutuklu çete lideri Z.K. savunmasında, ''Düzce üniversitesinde doktora öğrencisiyim, tutuklu kalmam nedeniyle okuldan atılabilirim'' dedi.

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, Z.K., T.D., G.C.G., Y.M., M.Y. ve taraf avukatları katılırken, tutuksuz sanık C.A. ise SEGBİS ile bağlandı. Mahkeme hakimi dava dosyasına gelen evrakı okudu ve birleştirilme talebinin kesinleşmediğini belirtti. Ardından söz alan savcı, davaya sunulan katılma taleplerinin kabul edilmesini ve sanıkların eylemlerinin yoğunluğu ile delilleri karartma ihtimalleri olmasından ötürü tutukluluk hallerinin devamına hükmedilmesini talep etti.

Söz alan tutuksuz sanık A. adı geçen olayla ilgili hiçbir alakasının olmadığını belirtti. Tutuklu sanık D. ise tutukluluk durumundan dolayı zarar gördüğünü ifade ederek, "Tutuklu kalmamdan dolayı ailem de zarar görmeye başladı. Psikolojik ve maddi zarar gördük. Tek suçum bir yere para yatırmak" dedi.

"Tutuklu kalmam nedeniyle okuldan atılabilirim"

Örgüt elebaşı tutuklu sanık K. ise delillerin bulunmasına yardım ettiğini iddia ederek, "Karartılacak bir delil yoktur. Düzce üniversitesinde doktora öğrencisiyim ders kaydı yaptırmam gerekiyor. Tutuklu kalmam nedeniyle okuldan atılabilirim" beyanında bulundu.

Diğer sanık G. ise şu ifadelere yer verdi:
"Ben 9 aydır işlemediğim bir suçun cezasını yatıyorum. Evim barkım yıkılmak üzere, ailem dağılmak üzere ayrıca medyada bu olayla ilgili çıkan haberlerden dolayı zarar görmekteyim. Sağlık durumlarım kötüye gitmektedir. Tahliyemi talep ediyorum."

Tutuklu sanık M., bir kereye mahsus e-imza çıkarttığını dile getirerek, "Başka biri eylemim de yoktur. Gerekirse adli kontrol şartı uygulanarak tahliyemi talep ediyorum. Adli sicil kaydım da yoktur" dedi.

Diğer tutuklu sanık Y.'de önceki beyanlarını tekrar ederek, "Yaklaşık 9 aydır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum. A.A. isimli şahıs bana 2024'te bir dosyada yardım edeceğini söyledi. Benden E-imza çıkarmamı istedi. Kendisi çakarlı araçla gezerdi. Benden de 4-5 tane imza çıkartmamı istedi. Sonrasında bunlardan 2-3 tanesini Z.K. isimli şahsa teslim ettim. Kalanı da A.A. isimli şahsa teslim ettim. Bir tanede telefon vermişti. Bir kaç kişiyle görüşme yapmıştım" ifadelerinde bulundu.

Sanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanıklar Y.H.A., H.K., M.Y., Ö.G. ve Y.Y. hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, TÜRKTRUST, Türkiye Barolar Birliği ve Malatya Barosu'nun davaya katılma talepleri reddedildi. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 10 Ekim'e erteledi.

