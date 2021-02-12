Türkiye'nin konuştuğu sahte hoca tahliye edildi

Esenler'de kendisini hoca olarak tanıttığı kadınları evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla, 'dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 7 yıla kadar hapsi istenen sanık Burhan D. hakkında sosyal medyada yer alan başka fotoğraflar nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan dava açılmıştı.Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 yıla kadar hapis istemiyle açılan davadan tahliye edilen ancak 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutukluluğu devam eden sanık D.'nin yargılanmasına başlandı. Sanık duruşmaya Burhan D. ile avukatı katıldı.

"PKK İLE ALAKAM YOKTUR"

Sanık Burhan D. savunmasında, "PKK ile hiçbir alakam yoktur. O iftar yemeğine sadece iftar yemeği olduğu için gittim. Propaganda amaçlı bir dua yapmadım. PKK örgütüne karşı bir insanım. HDP üyeliğim kesinlikle yoktur. Beş vakit namaz kılan bir vatandaşım yalan söyleyemem. Ne bayrak, ne Abdullah Öcalan'ın resmini görmedim ama bundan sonra bana ders olsun ki asla HDP'nin adının geçtiği, resminin bulunduğu yerde bulunmayacağım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

TANIKLAR DİNLENECEK

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu ve sanığın tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliyesini ve yargılamaya konu paylaşımları yapan Tuncer D.'nin tanık olarak talep etti. Sanığın tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, sanık hakkında yurtdışına çıkış şeklinde adli kontrol hükmü uygulanmasına karar verdi. Mahkeme, Tuncer D.'nin tanık olarak dinlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

DAVA SÜRECİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Burhan D.'nin 21 Haziran 2015'te bir iftar programında çekilen fotoğraflarının akrabası olan ve hakkında 'terör örgütü üyeliğinden' dava açılan Tuncer D. tarafından sosyal medya hesabında 'HDP İlçe binasında iftar' yazısıyla paylaşıldığı anlamıştı. Programın yapıldığı yerde örgütü simgeleyen bayrakların bulunduğunun anlatıldığı iddianamede, Abdullah Öcalan başta olmak üzere birçok örgüt mensubunun resimlerinin duvarda asılı olduğu, örgütsel bayrakların bulunduğu ve Burhan D.'nin masada elleri açık bir şekilde dua eder halde oturduğu anlatıldı. İddianamede, şüpheli Burhan D.'nin 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep edildi.

DİNİ DUYGULARI İSTİSMAR SUÇUNDAN 7 YIL 3 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Bir kadının çıplak vücudunayazılar yazdığı iddia edilen Burhan D. kadına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle sosyal medyada gündeme gelmişti. Söz konusu görüntülerle ilgili hakkında suç duyurusunda bulunulmadığı öğrenilen Burhan D. dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Burhan D. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede,sanık D. hakkında "Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" ve "Tekke ve Zaviyelerle Türbeleri Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından 2 yıldan 7 yıl 3 aya kadar hapis cezası isteniyor. Şüpheli D.'nin Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 Aralık'taki duruşmada bu suçtan tahliyesine karar verilmişti.