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  3. 04 Ekim 2019 15:34

Türkiye'nin konuştuğu sünnet düğününü böyle savundu

Sosyal medyada görüntüleri yayınlanan sünnet düğününde bir kadının twerk dansı yapması tepkilere neden olmuştu. Savcılık sünnet düğünüyle ilgili harekete geçti.

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Yapılan araştırma neticesinde düğünün İzmir’in Menderes ilçesine bağlı bir köyde gerçekleştiği ve düğünde 3 ayrı dansöz olduğu belirlendi.

Sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K, annesi T.K ve amcası H.K ifade için karakola götürüldü. Şüphelilerin ifadelerini başvuruldu.

Hürriyet’ten Musa Kesler'in haberine göre, amca H.K ‘Herkesi diskoya mı götürseydik. İki dansöz geldi oynadı diye başımız belaya girdi. Görüntüleri biri internete atmış.’ diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü da konuya müdahil olarak takip etmeye başladı. Soruşturma devam ediyor…

Hürriyet

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sosyal medya , twerk , sünnet düğünü
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