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Türkiye'nin konuştuğu teğmenler böyle görüntülendi

Türkiye'nin konuştuğu teğmenler böyle görüntülendi
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Kara Harp Okulu'nda teğmenlerin kılıçlı yeminiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında teğmenlerin savunmaları bugün alınıyor. Beş teğmen, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'na giriş yaparken görüntülendi.

Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninde gerçekleşen kılıçlı yemin nedeniyle haklarında disiplin soruşturması başlatılan teğmenler için bugün kritik gün.

DİSİPLİNSİZLİK GEREKÇESİYLE SORUŞTURMA

Kara Harp Okulu’nda 30 Ağustos 2024’te gerçekleşen mezuniyet töreninin ardından, bir grup teğmen kılıçla yemin etmiş, ardından da haklarında amirlerin ikazlarına rağmen planlı disiplinsizlik yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Teğmenler ve komutanları 18 Kasım 2024’te Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. YDK, 5’i teğmen 8 askeri personelin soruşturma dosyasını bugün ele alıyor.

TEĞMENLER KARARGAHA GELDİ

Kara Harp Okulu’nu birincilikle tamamlayan Teğmen Ebru Eroğlu, Teğmen İzzet Talip Akarsu, Teğmen Serhat Gündar, Teğmen Deniz Demirtaş ve Teğmen Batuhan Gazikılıç, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı’na kurum kartlarını göstererek giriş yaptı.

YDK’da teğmenlerin üç komutanı için de benzer süreç yürütülüyor.

Komutanlar da bugün sözlü savunmalarını gerçekleştirecek.

KARAR 30 OCAK'TA AÇIKLANACAK

Yüksek Disiplin Kurulu kararı, yasal mevzuatta öngörülen karar tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde gerekçeli olarak hazırlanacak. 30 Ocak tarihine kadar gerekçeli kararın yazılması bekleniyor.

MSB'den teğmenlerin savunması öncesinde kılıçlı yemin soruşturması açıklamasıMSB'den teğmenlerin savunması öncesinde kılıçlı yemin soruşturması açıklamasıGüncel

 

Etiketler kılıçlı yemin teğmenler yüksek disiplin kurulu
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