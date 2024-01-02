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Türkiye'nin konuştuğu yumruklu saldırıda ifadeler ortaya çıktı

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İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşüne katıldıktan sonra Kelime-i Tevhid bayrağı açtığı için yumruklu saldırıya uğradığı iddia edilen İ.A. ve şüpheli E.A.'nın ifadesi ortaya çıktı.

Fatih’te dün sabah yapılan 'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşüne katılan İ.A., yürüyüş sonrası elinde Kelime-i Tevhid Bayrağı ile yürüdü.

İ.A.'ya Galata Köprüsü üzerinde Üniversite öğrencisi E. A. yumrukla saldırdı. Saldırı sonrası A.'nın yüzü kanlar içinde kalırken E.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

İFADESİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI

E.A. savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.A.’nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

"YANIMA GELİNCE KENDİMİ KORUMAK AMACIYLA YUMRUK ATTIM"

E.A., savcılık ifadesinde Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği son sınıf öğrencisi olduğunu söyleyerek, “Benim babam emekli binbaşıdır ve ben de milliyetçi duygularla yetiştirildim.

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan tarafından ülkemizin kurucu liderinin fotoğrafı mesele edilerek ülkemiz aleyhine uygulama yapılması, yaşanan terör saldırıları sonucunda 12 askerimizin şehit edilmesinden sonra ben de bir Türk vatandaşından Türk bayrağı taşımasını beklerken karşımdan gelen yeşil üzerine Arapça yazılı bayrak taşıyan kişiye, ‘sen Türk değil misin, hassas zamanlardayız’ dedim.

Kendisi de bana ‘istediğimi taşırım’ dedi. Aramızda bir itişme oldu. Kendisi yanıma gelince bende kendimi korumak amacıyla yumruk attım. Sözlü olarak uyarmam gerekirdi.

Olay nedeniyle pişmanım. Ben herhangi bir ulusa yönelik aşağılayıcı bir söz söylemedim. Sadece Türk vatandaşı olduğunu tahmin ettiğim kişiyi uyarmak istedim. Olaydan sonra etraftan tanımadığım bir kişi de bana vurdu. Bana vuran kişiden de şikayetçiyim." dedi.

İstanbul'da ''siz Arap sevicisiniz'' yumruğuİstanbul'da ''siz Arap sevicisiniz'' yumruğu3. Sayfa

 

DHA

Etiketler istanbul filistin kelimei tevhid bayrağı üniversite öğrencisi
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