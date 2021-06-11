Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 11 Haziran 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 6 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 11 Haziran 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Son 24 saatte 69 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı.

Ağır hasta sayısı 561 olurken, son 24 saate iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 261 oldu.

Bugünkü verilerle toplam test sayısı 56 milyon 570 bin 784, toplam vaka sayısı 5 milyon 319 bin 359, toplam vefat sayısı 48 bin 593, toplam ağır hasta sayısı 997, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 191 bin 945 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.