Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısında düşüş sürüyor

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 4 Haziran 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Paylaşılan tabloya göre, vaka sayısında düşüş devam ediyor.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre son 24 saatte 224 bin 150 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 169 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti.

Böylece toplam vefat sayısı 47 bin 976'ya ulaştı.

Ağır hasta sayısı 552 oldu, 7 bin 617 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 147 bin 610'a yükseldi.