Türkiye'nin Maldivler'i Salda Gölü'nde inşaat başladı

Twitter hesabından paylaşımlar yapan Göker, “Corona salgınını gerekçe göstererek ziyarete kapatılan, doğallığına dokunmayacağız dedikleri Salda Gölü'nde iş makinaları ile katletmeye başladılar” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Maldivler'i diye anılan Salda Gölü'nün bulunduğu Burdur Yeşilova'nın Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, göl çevresinde yaşanacak yapılaşmayı anlatmıştı.

Şenel, Çevre Bakanlığı'nın projesinde bungalov evlerden asansörlü ve klimalı sağlık yapılarına, mescit, kafeterya ve tuvalete kadar birçok betonarme bina bulunduğunu belirterek, “Burada başlayacak bir yapılaşma Saldivler'in sonu olur. Tıpkı Ayder ve Uzungöl'de yaşadığımız gibi” demişti.