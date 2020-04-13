SON DAKİKA
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN 98 CAN KAYBI DAHA!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 13 Nisan 2020 21:29

Türkiye'nin Maldivler'i Salda Gölü'nde inşaat başladı

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs salgını gerekçe gösterilerek kapatılan Salda Gölü'ne kamyonlar ve iş makinelerinin girdiğini söyledi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Twitter hesabından paylaşımlar yapan Göker, “Corona salgınını gerekçe göstererek ziyarete kapatılan, doğallığına dokunmayacağız dedikleri Salda Gölü'nde iş makinaları ile katletmeye başladılar” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Maldivler'i diye anılan Salda Gölü'nün bulunduğu Burdur Yeşilova'nın Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, göl çevresinde yaşanacak yapılaşmayı anlatmıştı.

Şenel, Çevre Bakanlığı'nın projesinde bungalov evlerden asansörlü ve klimalı sağlık yapılarına, mescit, kafeterya ve tuvalete kadar birçok betonarme bina bulunduğunu belirterek, “Burada başlayacak bir yapılaşma Saldivler'in sonu olur. Tıpkı Ayder ve Uzungöl'de yaşadığımız gibi” demişti.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
chp , salda gölü , mehmet göker
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM