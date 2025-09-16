Türkiye'nin maviyle yeşilinin buluştuğu sit alanı cennetine tatil köyü yapılıyor

Türkiye'nin eşsiz doğasıyla tüm dünyada ün salan tatil cenneti Bodrum bir kez daha yapılaşma riskiyle karşı karşıya. Hazine'ye ait "doğan sit alanı" statüsündeki 204 bin 569 metrekarelik denize sıfır araziye 5 yıldızlı tatil köyü yapılacak:

Muğla’nın Bodrum ilçesi Kızılağaç Mahallesi'nde mülkiyeti hazineye ait 204 bin 569 metrekarelik denize sıfır arazi 49 yıllığına bir firmaya tahsis edildi. Birgün gazetesinden Aycan Karadağ'ın haberine göre ön izin sürecinin ardından firma, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurarak çevresel etki değerlendirme (ÇED) sürecini başlattı. 978 milyon TL maliyetle planlanan projede, toplamda 248 oda ve 1200 yatak kapasiteli bir tatil köyü yapılması planlandı. Kuaför, lokanta, çok amaçlı salon, balık restoranı, 250 kişilik oturma salonu, kapalı yüzme havuzu, çocuk havuzu, bilardo oyun odası, aletli jimnastik salonu, masa tenisi, vitamin bar, kids Club, masaj odası, buhar odası, Türk Hamamı, toplantı salonu yer alacak. Projede patlayıcı madde olarak dinamit kullanılacağı kaydedildi. Alanın “önemli doğa alanı”, “makilik, fundalık-çalılık” ve “doğal sit alanı” statüsünde bulunuyor. Birgün