Türkiye'nin önde gelen iklim bilimcisi kötü haberi verdi

İklim bilimci Prof. Dr. İhsan Çiçek, 4 mevsimi yaşayan Türkiye'nin iklim şartlarındaki bozulmayı işaret ederek "kararsız kış koşulları yaşayacağız" diyerek uyardı.

Ankara Üniversitesi'nden iklim bilimci Prof. Dr. İhsan Çiçek, "Tüm Türkiye'de 2,5 derece civarında ortalamaların üzerinde bir kış mevsimi yaşadık. 2000'li yıllardan sonra dünyada belirgin bir ısınma eğilimi var ve her sene neredeyse sıcaklık rekorları tekrarlıyor. Ama bu 'artık hiç soğuk bir kış görmeyeceğiz, kar yağmayan kış görmeyeceğiz' demek değil. Kararsız kış koşulları yaşayacağız" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; 2024 Şubat ayında sıcaklıklar ortalamanın 3,4 derece üzerinde gerçekleşirken, son 53 yılın en sıcak ikinci şubat ayı olarak kaydedildi. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı'ndan iklim bilimci Prof. Dr. İhsan Çiçek, ocak ayının da 1972'den bu yana yaşanmış en sıcak ocak ayı olarak kayıtlara geçtiğini hatırlattı. Prof. Dr. Çiçek, "Şubat ayı da en yüksek ikinci oldu. Türkiye'nin ve dünyanın sıcaklık gidişine baktığımızda, bu zaten Türkiye'deki koşulların dünya ile paralel geliştiğini gösteriyor. Zaten dünyaya da bakarsanız her yıl sıcaklık rekorları kırılıyor. 2023 yılı dünyanın en sıcak yıllarından biri oldu. O yüzden de bu durum esasında çok yadsınacak, çok üzerinde şaşılacak bir durum değil. Tüm dünyada iklim değişikliği nedeniyle sıcaklıklar artıyor. Türkiye de bunun etkilerini yaşıyor" dedi.

'YAZA KADAR SICAKLIK HEP NORMALİN ÜZERİNDE'

Türkiye'nin ortalama sıcaklığının 2,9'dan 5,9 dereceye çıktığını bildiren Prof. Dr. Çiçek, "Doğu Anadolu'ya bakıyorsunuz ki Türkiye'de en soğuk yeri eksi 4,7 derece olan ortalama sıcaklık ocak ayında eksi 0.2'ye gelmiş. Tüm Türkiye'de 2,5 derece civarında ortalamaların üzerinde bir kış mevsimi yaşadık. Bu dönem iklim değişikliğinin Türkiye'de kötü bir örneği. Olumsuzluk olarak baktığımızda, kışı yaşamadığımız bir yıl oldu. Bu yılın sevindirici tarafı bana göre, Türkiye'de zaten öngörüler, yapılan uzun vadeli tahminler kış aylarının ortalamalar üzerinde geçeceğini gösteriyordu. Ama bu sıcaklıklara rağmen Türkiye nispeten yağışlı bir dönemi de geçirdi. Kuraklığı yaşamadık. Geçen sene çok ciddi bir kuraklık yaşamıştık. Bu sene Türkiye, sıcak ve yağışlı bir dönemi geçirdi ve bu trend böyle devam edecek. Önümüzdeki yaz aylarına kadar da bizim sıcaklığımız hep normallerin üzerinde geçecek" diye konuştu.

İklim değişikliğinin içinde uç değerlerin görülmesinin doğal olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çiçek, "Seneye bundan daha soğuk bir kış yaşayabiliriz, bu olabilir. Ama önemli olan ne? Baktığımız zaman işte ocak ayı en sıcak ocak ayı oldu. Şubat ayı ikinci oldu. 2000’li yıllardan sonra dünyada belirgin bir ısınma eğilimi var ve her sene neredeyse sıcaklık rekorları tekrarlıyor. Genel bir artma var; ama bu 'hiç soğuk bir kış görmeyeceğiz, kar yağmayan kış görmeyeceğiz' demek değildir" dedi.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ RÜZGARI DA ETKİLİYOR'

Prof. Dr. Çiçek, 'jet rüzgarları' isimli, kış aylarında yaşanacak sıcaklık ve yağış miktarlarını belirleyen bir rüzgar türü olduğunu ifade ederek, "Eğer bu rüzgarlar çok kuvvetli olursa Türkiye biraz ılıkça koşulları yaşıyor; ama eğer bu rüzgarlar yavaşlar ve salınım yapmaya başlarsa bizim üzerimizde serin ve yağışlı koşullar yetişiyor; çünkü kutup havasını bize doğru getiriyor. İşte iklim değişikliği bu rüzgarları da etkiliyor; çünkü kutup bölgesi ile ekvatoral bölgedeki, tropikal bölgedeki sıcaklık farkı azaldıkça bu rüzgarların yapısı değişiyor, o da böyle kararsız kış koşullarını yaşamamıza sebep oluyor" diye konuştu.

DOĞU ANADOLU İÇİN KAR UYARISI

Kararsız kış koşulları yaşanacağını ve bazı yılların soğuk olabileceğini aktaran Prof. Dr. Çiçek, "Bazı yıllar bu sene görüldüğü gibi çoğunlukla kar yağışsız koşulları yaşayacağız. Bazı yıllarda da özellikle mesela bu sene Doğu Anadolu'da kar koşulları iyiydi, karın olduğu yıllar yaşayacağız. Şimdi bu önümüzdeki günlerde de hafta sonuna kadar kutup havasının Türkiye üzerine gelmesi ve Türkiye'nin doğu yarısında kar yağışlarına sebep olmasını bekliyoruz. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışları olacak; ama bu kar yağışları bundan sonra çok etkili kar yağışları olmayacak" dedi. (DHA)

DHA