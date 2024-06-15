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Türkiye'nin önde gelen lastik firmasında üretim durduruldu

Türkiye'nin önde gelen lastik firmasında üretim durduruldu
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Türkiye'nin önde gelen lastik üreticilerinden Goodyear, Kocaeli'deki fabrikasında üretimi geçici süreliğine durdurdu.

Türkiye'nin önde gelen lastik üreticilerinden Goodyear, Kocaeli'deki fabrikasında üretimi geçici bir süreliğine durdurma kararı aldı. Fabrika yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, global pazardaki sipariş azalmaları nedeniyle bu adımın atıldığı belirtildi. Durdurulan üretimle birlikte, fabrikada çalışan 430 işçi zorunlu yıllık izne çıkarıldı.

1 Haziran itibarıyla üretime ara verilen fabrikanın, planlanan yıllık bakım çalışmalarının ardından 1 Temmuz'da faaliyetlerine yeniden başlaması bekleniyor. Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Nisan ayında yapılan bildirimde, izin süreleri yetmeyen işçilerin gelecek yılki izin haklarını da kullanmaları gerektiği ifade edildi. Lastik-İş Sendikası'nın da örgütlü olduğu iş yerinde, çalışanlar arasında izin kullanımı farklılık gösteriyor; 20 gün yıllık izin hakkı olanlar, gelecek yıldan 6 gün daha izin kullanmak zorunda kaldı.

Goodyear yetkilileri, üretimin tekrar başlaması ile normal iş akışına dönüleceğini ve siparişlerin artması durumunda üretim kapasitesinin artırılacağını ifade etti.

Etiketler Goodyear Kocaeli lastik
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